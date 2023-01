"புத்தக தான அரங்கு" புத்தக கண்காட்சி செல்வோர் கவனத்திற்கு.. சிறைத்துறையின் அருமையான முயற்சி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் 46வது புத்தக கண்காட்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஆயிரம் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள புத்தக கண்காட்சியில் சிறைத்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புத்தக தான அரங்கு புத்தக வாசர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்த அரங்கு மூலமாக வாசகர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் புத்தகங்கள், சிறைவாசிகள் வாசிப்பதற்காக வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சென்னை புத்தக கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் 46வது சென்னை புத்தக கண்காட்சி சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த புத்தக கண்காட்சியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்து, 6 எழுத்தாளர்களுக்கு கலைஞர் பொற்கிழி விருதினை வழங்கினார்.

வரும் 22ம் தேதி வரை நடக்க உள்ள புத்த கண்காட்சி, ஒவ்வொரு நாளும் காலை 11 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம்.

புத்தகம் வாசிப்பை நேசித்த திருமகன் ஈவெரா! வாழ வேண்டிய வயதில் மரணத்தை தழுவிய இளங்கோவன் மகன்

English summary

46th Book Fair is Started in Chennai. The Book Donation Stall set up by the Jail Department has attracted the attention of the book lovers in the Book Fair. It is reported that the books received from the readers through this hall will be given to the inmates to read.