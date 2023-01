காலை உணவு திட்டம்.. ஹெல்ப்லைனில் வந்த கோவை பெண்ணின் பாராட்டு.. சட்டசபையில் மு.க.ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரையிலான குழந்தைகளுக்கான காலை உணவு திட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் 2024ம் ஆண்டுக்குள் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், காலை உணவு திட்டத்திற்கு கோவையைச் சேர்ந்த பெண் அளித்த பாராட்டு நெகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்வது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டசபையில் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

காலை உணவு திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், பள்ளிகளில் படிக்கும் குழந்தைகளை, கல்லூரியில் படிக்கும் இளைஞர்களை மட்டுமல்லாமல், படிக்கவராமல் இடையில் நின்று விடக்கூடியவர்களையும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குள் தமிழ்நாடு அரசு அழைத்து வருகிறது.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin has announced that the breakfast Scheme for children from class 1 to 5 in government schools will be expanded across Tamil Nadu.