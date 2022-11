"முடிஞ்சதாமே".. இந்த 4 கட்சிகளுடன் பாஜக கூட்டணி?.. அதுவும் ஒரே சின்னத்தில்.. எகிறியடிக்கும் காந்தராஜ்

Chennai

சென்னை: தமிழக பாஜகவுடன் 4 கட்சிகள் கூட்டணி வைக்க போகின்றன என்றும், அந்த 4 காட்சிகளுக்கும் ஒரே சின்னத்தில் நிற்க போகின்றன என்று அரசியல் ஆலோசகர்கள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளுடன் 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஆளுநர் மாளிகையில் சந்தித்தார்.

ஆளும் திமுகவுக்கு எதிராகக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துவரும் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆளுநரிடமும் புகார்ப்பட்டியலையும் அப்போது வாசித்திருக்கிறார்.

Can BJP form an alliance with 4 parties in Tamil nadu and What are they, says Dr Kantharaj