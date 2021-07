இந்து அறநிலையத்துறையின் 2 அறிவிப்புகள்.. தடை கோரி வழக்கு.. தள்ளுபடி செய்ய அரசு வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம், கோவில் கருவறைக்குள் தமிழ் என்ற அறிவிப்புக்கு தடை விதிக்கக்கோரி தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்தி உள்ளது.

சென்னை சிஐடிநகரைச் சேர்ந்த எஸ்.ஸ்ரீதரன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துளளார். அந்த மனுவில் "தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் 44 ஆயிரம் கோயில்கள் இருக்கிறது. இதில் 500 கோயில்களில் மட்டுமே ஆகம விதிகள் முறையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த 500 கோயில்களில் ஆகம விதிகளின்படி குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே கோயிலின் கர்ப்பக்கிரகத்துக்குள் நுழைந்து அர்ச்சனை, பூஜைகள் செய்ய முடியும்.

எனவே, அதன்படியே ஆகம விதிகளை முறையாகக் கடைபிடிக்கும் கோயில்களில், குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களை மட்டுமே கோயில் அர்ச்சகர்களாக நியமிக்க வேண்டும். ஆனால் இதை மீறி அர்ச்சகர் பயிற்சி முடித்து விட்டால் ஆட்சியமைத்த 100 நாட்களில் அனைத்துசாதியினரையும் அனைத்து கோயில்களிலும் அர்ச்சகர்களாக நியமிப்போம் என தமிழக அறநிலையத் துறை அமைச்சர் தெரிவித்து இருக்கிறார். இது ஏற்புடையது அல்ல.

English summary

The Tamil Nadu government has demanded the dismissal of a case filed against the government for allowed the declaration of Tamil inside the temple sanctum and All castes can become priests.