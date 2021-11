வடகிழக்குப் பருவமழையால் 11 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வளமாக ஓடும் காவிரி ஆறு - அதிகரித்த உபரி நீர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காவிரி ஆறு வற்றாத ஜீவ நதியாக வளமாக பாய்ந்து வருகிறது. கடந்த 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்தில் அதிக அளவு தண்ணீர் பாய்ந்தோடி கடலில் கலக்கிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, பிலிகுண்டுலுவில் அளவிடப்பட்ட காவிரி நீர், அக்டோபர் 1 முதல் 118.62 ஆயிரம் மில்லியன் கன அடியாக இருந்தது. 2010 பருவமழையின் போதுதான், 107 டிஎம்சி அடியாக இருந்த மூன்று இலக்க எண்ணிக்கையைத் தாண்டியது.

தமிழகம் கர்நாடகா இடையே காவிரி தண்ணீருக்கு ஆண்டுதோறும் பஞ்சாயத்து நடைபெறுவது வழக்கம். மழை அதிகம் பொழியும் காலங்களில் கர்நாடகா அணைகளில் இருந்து பல லட்சம் கனஅடி நீர் உபரிநீராக திறந்து விடப்பட்டு கடலில் வீணாக கலக்கும். இந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்திலும் பல ஆயிரம் கனஅடி நீர் உபரியாக பாய்ந்தோடி கடலில் கலந்து வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியான கூர்க் பகுதியில் உற்பத்தியாகும் காவிரி ஆறு குடகு, ஹாசன், மைசூர், மாண்டியா, பெங்களூரு, ரூரல், ராம்ராஜ் நகர் ஆகிய மாவட்டங்கள் வழியாக தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர் , திருச்சி, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்கள் வழியாக சென்று பூம்புகாரில் வங்க கடலில் கலக்கிறது .

English summary

The Cauvery River flows During the northeast monsoon season after the last 11 years, a large amount of water is mixed in the floodplain. As of today, the Cauvery water level in Pilikundulu was 118.62 million cubic feet as of October 1. During the 2010 monsoon season alone, the three-digit figure was 107 TMC.