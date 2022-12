48 கோவில்களில் செல்போனுக்கு தடை.. விரைவில் அமல்படுத்த அரசு திட்டம்.. விளக்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் திருச்செந்தூர் கோவிலை தொடர்ந்து 48 முதுநிலை கோவில்களில் செல்போன்கள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கும் திட்டம் உள்ளது என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறினார்.

மதுரை மாவட்டம் அழகர்கோவில் மலை உச்சியில் நூபுரகங்கை ராக்காயி அம்மன் கோவில் உள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1,400 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும்.

இந்த கோவிலில் ரூ.1 கோடியே 20 லட்சம் செலவில் உபயதாரர்கள் மற்றும் திருக்கோவில் நிதியுடன் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இன்று கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.

English summary

In Tamil Nadu, following the Tiruchendur temple, there is a plan to ban the use of cell phones in 48 temples, says minister Sekar Babu.