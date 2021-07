மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணி எப்போதுதான் தொடங்கும்?.. மத்திய அரசு விளக்கம்.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்று சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.க்கு மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

அதன் பின்னர் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.

தமிழகம் முழுவதும் 7 லட்சம் கர்ப்பிணிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி...கடலூரில் தொடக்கி வைத்த உதயநிதி

அடிக்கல் நாட்டியதோடு சரி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை.

English summary

The Central Government has explained to su.venkatesan MP that the construction work of the AIIMS Hospital in Madurai will begin soon