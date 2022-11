அலர்ட்! 3 மணி நேரத்தில் வெளுத்து வாங்கப் போகும் மழை! இத்தனை மாவட்டங்களிலா? கவனம் மக்களே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

வட இலங்கை கடற்கரையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாலும், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாலும் தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது.

மேலும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த 29ஆம் தேதியே தொடங்கிய நிலையில் தமிழகத்தில் மழை தீவிரமடைந்து வருகிறது.

English summary

In Tamil Nadu, 19 districts including Chengalpattu, Kanchipuram, Ranipet and Vellore are likely to receive rain in the next 3 hours, the Meteorological Department has announced.