நானும் ரவுடிதான்.. மலேசிய தூதுவரானதும் எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிட்டேன்.. கெத்து காட்டும் சாந்தினி

சென்னை: கல்லூரியில் படிக்கும் போது நான் பெரிய ரவுடிதான். நான் மலேஷியா தூதுவரான பிறகு எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடாமல் அமைதியாக இருக்கிறேன் என நடிகை சாந்தினி தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகையும் மலேசிய தூதரகத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரியுமான சாந்தினி, முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் மீது புகார் தெரிவித்துள்ளார். அவருடன் 5 ஆண்டுகள் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து மணிகண்டனிடம் விசாரிக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சாந்தினியும் அவருக்கு கருக்கலைப்பு செய்த கோபாலாபுரம் தனியார் மருத்துவமனையின் மருத்துவர் அருணுடன் அவர் பேசிய ஆடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

அமைச்சருடன் நெருங்கி பழகியது.. நான் செய்த முட்டாள்தனம்.. மருத்துவருடன் சாந்தினி பேசிய ஆடியோ ரிலீஸ்

English summary

Chandini says that she was big rowdy in her college days, and now she is keeping quiet after she works for Malaysian Embassy.