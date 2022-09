வீடியோ காலில் "நர்ஸ்" அட்டூழியம்.. "பிஞ்சு" சடலத்தை வைத்து அழுத அப்பா.. கர்ப்பிணிக்கு நடந்த கொடூரம்

Chennai

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டில் கர்ப்பிணி பெண் ஒருவருக்கு செவிலியர்கள் பிரசவம் பார்த்த சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இல்லீடு கிராமாத்தை சேர்ந்தவர் முரளி. இவருக்கு கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன் முரளியின் மனைவி புஷ்பா கர்ப்பம் ஆனார். இதையடுத்து மனைவியை அவ்வப்போது செங்கல்பட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்று இவர் சோதனை செய்துவந்துள்ளார்.

English summary

Chengalpattu: A woman lost her newborn child as nurses did the delivery with the help of a doctor through a video call.