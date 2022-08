வேலி தாண்டிய ஆடு! அதிமுக- திமுக- பாஜக! சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலரை தூக்கிய அண்ணாமலை! ட்விஸ்ட் தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து விலகி சுயேட்சையாக வெற்றி பெற்று திமுகவில் இணைந்த சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலரான லியோ சுந்தரம் என்பவர் இன்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைந்துள்ள நிலையில் சென்னை மாநகராட்சியில் பாஜக வார்டு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 2ஆக உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாக நடத்தப்படாமல் இருந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு நடத்தப்பட்டது.

இதில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக, பாஜக, பாமக, நாம் தமிழர், உள்ளிட்ட கட்சிகள் களமிறங்கிய நிலையில், பல கட்ட போட்டிகள், வேட்பாளர்களின் பிரச்சாரங்கள், வாக்குறுதிகள், கலவரங்களுக்கிடையே வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.

