கட்டடம் இடிந்து இளம்பெண் பலியான விவகாரம்.. இடிக்கும் பணியை உடனே நிறுத்த சென்னை மாநகராட்சி ஆர்டர்!

சென்னையில் கட்டிடங்கள் இடிக்கும் பணியை உடனடியாக நிறுத்த சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை ஆயிரம் விளக்கு அண்ணாசாலை அருகே ஒரு பழைய கட்டடம் இடிக்கப்பட்டபோது, சுவர் வெளிப்புறமாக இடிந்து சாலையில் விழுந்ததில், ஐடி பெண் ஊழியர் உயிரிழந்தார். இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் கட்டிடங்கள் இடிக்கும் பணியை உடனடியாக நிறுத்த சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.

உட்புறமாக இருந்துகொண்டு பழைய கட்டடத்தை இடிக்கும்போது வெளிப்புறமாக இருந்த சுவர் இடிந்து விழுந்தது. அப்போது அந்த வழியாக நடைபாதையில் சென்று கொண்டிருந்த இரண்டு பெண்கள் மீது சுவர் இடிந்து விழுந்தது.

இதில் இடிபாடுகளில் சிக்கிக்கொண்ட இருவரும் படுகாயங்களோடு மீட்கப்பட்டனர். இதில், தனியார் ஐடி நிறுவன ஊழியர் பிரியா என்பவர் உயிரிழந்தார்.

English summary

A woman IT employee died when an old building near Thousand lights in Chennai was demolished when the wall collapsed outwards and fell on the road. Following this incident, the Chennai Corporation has ordered an immediate stop to the demolition of buildings in Chennai.