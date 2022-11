24 ஆக உயரும் சென்னை மாநகராட்சி மண்டலங்கள்.. “மிஸ் ஆக கூடாது” - வேகம் காட்டும் திமுக கவுன்சிலர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி 24 மண்டலங்களாக மறுசீரமைப்பு செய்யப்படவுள்ளதாகவும், இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில், சட்டசபைத் தொகுதிக்கு ஏற்ப, மண்டலங்கள் அதிகரிக்கப்படும் என நகராட்சி நிர்வாகத்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு அறிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம், நிர்வாக வசதிக்காக 15 மண்டலங்களாக உள்ள மாநகராட்சியை 24 மண்டலங்களாக பிரிக்க உள்ளது.

இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஓரிரு வாரங்களில் வெளியாகும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

It has been reported that Chennai Corporation will be reorganized into 24 zones and an official announcement regarding this will be released soon. As the number of zones increases, DMK councilors have already started works to get the zonal council president post.