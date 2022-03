ஈசிஆர் மது விருந்து.. ஒரே நைட்டில் 14 லட்சத்தை குவித்த ரிசார்ட்?.. நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஒரு ரிசார்ட்டில் விடிய விடிய மது விருந்து நடத்தப்பட்ட நிலையில் பிடிபட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பல்வேறு அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை அமைதியான சூழலில் கடல் அலைகள், கடல் காற்றுடன் மென்மையான சூழலை தரும். இதனால் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இந்த பகுதிகளில் பண்ணை வீடுகளையோ பங்களாக்களையோ வாங்கிக் குவிப்பார்கள்.

சென்னையில் வெயில் அதிகமாக இருக்கும் கோடை காலங்களில் இந்த ஈசிஆர் வீடுகளில் தங்கள் பொழுதை கழிப்பர். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பகுதிகளில் ஏராளமான ரிசார்டுகள், பொழுதுபோக்கு மையங்கள், தியேட்டர்கள் உள்ளிட்டவை காணப்படுகின்றன.

English summary

Chennai ECR party: Tambaram Police warns those who involved in illegal liquor party in ECR. Police arrested Resort manager Simon, he gets totally 10 lacs to 14 lacs from them for participating in this party.