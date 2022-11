ஒரே புகை மூட்டமா இருக்கே..சென்னைவாசிகள் அதிகாலை பேச்சு.. மூடுபனியால் ரயில்,விமான சேவை பாதிப்பு

Chennai

சென்னை: பனிமூட்டம் காரணமாக அதிகாலை முதலே சென்னையிலும் புற நகர் பகுதிகளிலும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. பனிமூட்டத்தால் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமானங்கள் தரையிறங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பெங்களூர், ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வந்த விமானங்கள் சிறிதுநேரம் திருப்பிவிடப்பட்டு மீண்டும் தரையிறக்கப்பட்டன. ரயில் சேவையும் பாதிக்கப்பட்டதால் வேலைக்கு செல்வோர் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

ஹைதராபாத், பெங்களூர், கொல்கத்தா, மும்பை, மலேசியா ஆகிய விமானங்கள் தாமதமாக தரையிறங்கின. இதேபோல், சென்னையில் இருந்து புறப்படும் ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம், ராஜமுந்திரி, மதுரை, மும்பை உள்ளிட்ட 8 விமானங்கள் சுமார் அரைமணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டன.

சென்னையில் நேற்று காலை முதல் அதீத பனிமூட்டம் நிலவியதால் சென்னை விமான நிலையத்தில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டது.

கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான மழை - மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பனிமூட்டம்

