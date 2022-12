30 ஆண்டுகளில் சென்னையை சூறையாடிய புயல்கள்..சின்ன பாதிப்போடு கடந்த மாண்டஸ்..வரலாற்றின் பக்கங்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயலால் சென்னை மாநகரத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து வருமோ என்று பலரும் அஞ்சிய நிலையில் அமைதியாக கரையைக் கடந்து சென்று விட்டது. அரசின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பெரிதும் கை கொடுத்தன. உயிரிழப்புகள் எதுவும் பெரிய அளவில் ஏற்படவில்லை எனவேதான் தமிழக அரசுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

மாண்டஸ் புயல் வெள்ளிக்கிழமையன்று மாமல்லபுரம் அருகே கரையைக் கடந்தது. புயல் கரை கடந்த போது மணிக்கு 75 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசியது. வடசென்னை முதல் தென் சென்னை வரைக்கும் கடலோர கிராமங்கள் மட்டுமே அதிகம் பாதிக்கப்பட்டன.

வட கிழக்கு பருவ மழை காலத்தில், அதாவது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி ஆகிய மாதங்களில் மட்டுமே உருவாகின்றன. இதுவரை 6 புயல்கள் மட்டுமே வட கிழக்குப் பருவ மழை அல்லாத மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையத் தகவலின் படி 1893ம் ஆண்டு முதல் 2016 வரை தமிழகத்தில் 63 புயல்கள் கரையை கடந்துள்ளன. அதில் சென்னையை சில புயல்கள் அதிபயங்கரமாக தாக்கியுள்ளன.

