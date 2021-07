காருக்கு வரி விலக்கு கேட்ட விஜய்.. 1 லட்சம் அபராதம் விதித்த ஹைகோர்ட்.. சரமாரி அட்வைஸ் சொன்ன நீதிபதி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நடிகர் விஜய் வாங்கிய வெளிநாட்டு ரோல்ஸ்ராய்ஸ் சொகுசு காருக்கு வரி வசூலிக்க தடை விதிக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயர்நீதிமன்றம், அவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

பிரபல தமிழ் நடிகர் விஜய் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் இருந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் என்ற காரை இறக்குமதி செய்தார். இந்த காருக்கு நுழைவு வரி செலுத்தாததால் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யவில்லை.

இதையடுத்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கு நுழைவு வரி செலுத்த வணிக வரி துறை உதவி ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்தும் வரி விதிக்க தடை விதிக்கக் கோரியும் நடிகர் விஜய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

The High Court has dismissed a petition filed by actor Vijay seeking a stay on tax collection on a foreign Rolls-Royce luxury car bought by him and fined him Rs 1 lakh. Famous Tamil actor Vijay imported a Rolls Royce car from England in 2012. The regional transportation offices did not register the office because the car did not pay entry tax.