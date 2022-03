வேற லெவலில் மாறப்போகும் சென்னை ORR சாலை.. என்னென்ன வசதிகள் வரப்போகிறது தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: 62 கி.மீ வெளிவட்ட சாலையுடன் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட இருக்கும் சாலை மாநகர வளர்ச்சிக்கு பெரும்பங்கு வகிக்கும் என்று தொழிற்துறையினர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏவுக்கு உட்பட்ட மாநகரத்தின் கிழக்குப்பகுதியில் வெளிவட்ட சாலையை ஒட்டிய 50 மீட்டர் நீளம் உள்ள 270 ஹெக்டேர் பரப்பளவை உடையது.

இதன் அருகாமையில் அமைந்துள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் நடைபாதையுடன் கூடிய சாலை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. இதன்மூலம் அப்பகுதியில் தொழிற்துறையும் பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடையும் என கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.

Industrialists said the corridor, which will connect the 62 km Chennai outer ring road and its environs, will play a major role in urban development.