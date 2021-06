தமிழகத்தில் இந்த 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை கொட்ட போகுது.. சென்னை நிலவரம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர், சேலம் உள்பட 8 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

சென்னையில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in eight districts in Tamil Nadu in the next 24 hours, including Tiruvallur and Salem