வெள்ளத்தில் மூழ்கிய சென்னை புறநகர்.. ஏரியாவுக்கு மீட்க சென்ற படகுகள்! வீடுகளில் இடுப்பளவு நீர்

சென்னை: போரூரை அடுத்த முகலிவாக்கம் பகுதியில் கனமழை காரணமாக வெள்ள நீர் சூழ்ந்து வீடுகளுக்கு புகுந்து இருக்கும் நிலையில் பொதுமக்கள் படகுகள் மூலமாக மீட்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் கனமழை கொட்டித்தீர்த்து வருகிறது. குறிப்பாக தலைநகர் சென்னையில் கடந்த 3 நாட்களாக மழை பெய்திருக்கிறது.

தொடர் கனமழை காரணமாக சென்னை போரூரை அடுத்த முகலிவாக்கம் திருவள்ளுவர் நகர் மழை நீரால் மூழ்கி இருக்கிறது. இடுப்பளவு வெள்ள நீர் தேங்கி இருப்பதால் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற முடியாமல் முடங்கி உள்ளனர்.

In Mughalivakkam area next to Porur in Chennai, people are being rescued by boats as the flood water has entered the houses due to heavy rains.