உள்ளூர்காரர்களை நம்பாத ஸ்ரீகாந்த்! கதவில் கரண்ட் வைத்த கிருஷ்ணா! மயிலாப்பூர் கொலையின் பரபர பின்னணி.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மயிலாப்பூர் இரட்டை கொலை சம்பவத்தில், தொழிலதிபர் ஸ்ரீகாந்தின் பண்ணை வீட்டின் கதவில் கொலையாளிகள் மின்சார இணைப்பு கொடுத்து வைத்திருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை மயிலாப்பூரில் தொழிலதிபர் ஸ்ரீகாந்தும், அவரது மனைவி அனுராதாவும் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்ணா விட்ருங்க ப்ளீஸ்! அறைக்குள் சிக்கிய பாடகி! துப்பாக்கியுடன் 3 பேர்! விக்கித்து நின்ற போலீசார்.!

15 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீகாந்தின் வீட்டில் டிரைவராக வேலை பார்த்து வந்த நேபாளத்தைச் கிருஷ்ணாவே, 3 மாதங்களாக திட்டமிட்டு இந்த கொடூர கொலை சம்பவத்தை அரங்கேற்றியிருக்கிறார்.

English summary

In the Mylapore double murder case in Chennai, the investigation has revealed that the killers had given an electrical connection at the door of the farm house of businessman Srikanth.