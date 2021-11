சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம் .. எந்த சாலையில் என்ன பிரச்சனை.. போலீஸ் முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் பெரும்பாலான சாலைகள் மற்றும் சுரங்க பாதைகளில் மழை நீரை அதிக அளவில் தேங்கி உள்ளதால் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்து சென்னை மாநகர காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையில் நேற்றிரவு முதல் தொடர்ந்து பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழைநீர் பெருமளவில் தேங்கிக் கிடக்கின்றது. தாழ்வான இடங்களில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரால் வாகனங்களை இயக்குவது இயலாத காரியாமாக உள்ளது.

சென்னையின் முக்கிய சுரங்கப்பாதைகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. மாம்பலத்திலிருந்து தியாகராய நகருக்கு செல்லக்கூடிய துரைசாமி சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் அவ்வழியே போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Metropolitan Police has ordered a change in traffic as most of the roads and tunnels in Chennai are flooded with rain water.