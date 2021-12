'இது அவதூறு பேர்வழிகளுக்கு எச்சரிக்கை'.. மாரிதாஸ் கைதுக்கு சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தின் ரியாக்ஷன்

Chennai

சென்னை: மதுரை அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாரிதாஸ். பா.ஜ.க. ஆதரவாளரான இவர் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். ட்விட்டர், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களிலும் பாஜகவுக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தார்.

இதற்கிடையே நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் அருகே நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உள்பட 13 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தை வைத்து டுவிட்டர் ஒன்றை பதிவிட்ட மாரிதாஸ் காஷ்மீருடன் தமிழ்நாட்டை ஒப்பிட்டு சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து கூறி இருந்தார்.

English summary

The Chennai Press Club has welcomed the arrest of BJP supporter You Tuber Maridas. The police said the move would serve as a warning to bogus slanderers