சென்னையை வெளுத்தெடுத்த மழை.. வெள்ளத்தில் நீச்சல்..உள்ளேயும் தண்ணி..வெளியேயும் தண்ணி..வடியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னையில் விட்டு விட்டு பெய்து வரும் கனமழையால் ஒரு சில பகுதிகளில் வெள்ளம் வடிந்தாலும் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு சென்னை மாநகராட்சி புகைப்படம், வீடியோ பதிவிட்டு வெள்ளம் வடிந்துள்ளதை ஆதாரத்துடன் ட்வீட் செய்துள்ள நிலையில் இதுவும் சென்னைதான் என்று பல நெட்டிசன்கள் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

மயிலாப்பூரிலும் மந்தை வெளியிலும், மேற்கு மாம்பலம் பகுதிகளிலும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிந்த இடங்களில் மட்டும் வெள்ள நீர் வடிந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் பட்டாளம், புளியந்தோப்பு உள்ளிட்ட ஏரியாக்களில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது.

இதுவும் சென்னைதான் இந்த பகுதிகளையும் கவனியுங்கள் மேயரே என்று பலரும் ட்விட்டரிலும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

சென்னை மழை.. 4, 5 நாட்கள் மழை நீர் தேங்கும் இடங்களில் கூட நீர் தேங்கவில்லை! ககன்தீப்சிங் பேடி பளீச்

English summary

Due to heavy rains in Chennai, floods have receded in some areas but flood water has accumulated in low lying areas. Compared to last year, the Chennai Municipal Corporation posted photos and videos and tweeted with support that the flood has receded, many netizens are posting the flooded areas saying that this is Chennai too.