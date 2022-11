சென்னையில் 30 ஆண்டுகளில் நவ.1ல் பெய்த அதிகபட்ச மழை இதுதான்.. இன்னும் கனமழை இருக்கு - பாலச்சந்திரன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பமே அமர்களம் என்பது போல வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன், சென்னையில் கடந்த 72 ஆண்டுகளில் நவம்பர் 1ம் தேதி 8 செ.மீ. மழை பதிவாவது இது மூன்றாவது முறையாகும். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி பெய்த அதிகபட்ச மழை என்று கூறினார்.

வங்கக்கடலில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், இராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகப்பட்சமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் ரெட் ஹில்ஸ் பகுதியில் 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பெரம்பூர் 12 செமீ, சென்னை கலெக்டர் அலுவலக கட்டிடம், தண்டையார்பேட்டை, வில்லிவாக்கம் ARG, கும்மிடிப்பூண்டி, மண்டபம், பொன்னேரி பகுதிகளில் தலா 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The Northeast Monsoon is beginning to set in. Talking to the media about the monsoon warning, Balachandran, head of the southern zone of the Chennai Meteorological Center, said that in the last 72 years, Chennai received 8 cm on November 1. This is the third time rain has been recorded. He said that November 1 was the highest rainfall in the last 30 years.