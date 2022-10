சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்.. பல கி.மீக்கு அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில், சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் புத்தாடைகளை வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்துள்ளதால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

வணிக வளாகங்கள், கடை வீதிகள் நிறைந்த நகரின் பல பகுதியில் இன்று பிற்பகல் முதலே கடுமையான வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

வாகனங்கள் பல கி.மீ தொலைவுக்கு சாலைகளில் அணிவகுத்து நிற்பதால், பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக வேலைக்கு செல்வோர், மருத்துவமனைக்கு செல்வோர், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

English summary

With the Diwali festival just a few days away, there has been a heavy traffic jam as people have thronged to buy new clothes and things in major parts of Chennai. Vehicles are lined up on the roads for several kilometers, causing inconvenience to the public and motorists.