ஈரோடு இடைத்தேர்தல் மட்டுமல்ல.. இனி வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கே வெற்றி.. மு.க.ஸ்டாலின் பதில்!

"உங்களில் ஒருவன் பதில்கள்" மூலம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துள்ளார்.

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் மட்டுமல்லாமல் இனி வரும் எந்தத் தேர்தலாக இருந்தாலும் திமுக கூட்டணி வெற்றிபெறும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் முதலமைச்சருக்கு விடுமுறை கிடையாது என்று கூறிய முக ஸ்டாலின், கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் திட்டம் குறித்து விரிவாக விளக்கியுள்ளார். அதேபோல் ஆளுநர் உடனான மோதல் குறித்தும் பதில் அளித்துள்ளார்.

அரசியல், நிர்வாகம், கொள்கைகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 'உங்களில் ஒருவன் பதில்கள்' என்ற தலைப்பின் கீழ் பதிலளித்துள்ளார்.

கடந்த முறை அக்டோபர் மாதத்தில் திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின் சமூக வலைதளங்களில் கட்சி, கொள்கை, பாஜகவுடனான உறவு உள்ளிட்ட ஏராளமான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்திருந்தார்.

Chief Minister MK Stalin has said that the DMK alliance will win not only the Erode East by-election but also any election to come. Similarly, Mk Stalin who said that the Chief Minister does not have a holiday.