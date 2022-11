தாய்மாமாவுக்கு 100வது பிறந்தநாள்.. “போகும்போதெல்லாம் வந்து..” பாசத்தால் நெகிழ்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : தனது தாய்மாமாவின் 100வது பிறந்தநாளையொட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சிகரமாக வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழர் பண்பாட்டில் தாய்மாமன் உறவு நெகிழ்ச்சிகரமானது. தாயுடன் உடன்பிறந்த சகோதரனுடன் உறவு பன்னெடுங்காலத்துக்குத் தொடரும் வகையில், அத்தனை நிகழ்வுகளிலும் தாய்மாமனை முன்னிறுத்தும் சம்பிரதாயம் தமிழர் கலாச்சாரத்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

எவ்வவு பெரிய உயரங்களுக்குச் சென்றாலும், தாய்மாமன் உறவு மதித்துப் பேணப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் தனது தாய்மாமாவின் பிறந்தநாளையொட்டி நெகிழ்ச்சிகரமாக ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார்.

On the occasion of his maternal uncle's 100th birthday, Chief Minister M.K.Stalin has expressed his heartfelt wishes. He mentioned that his memory that has spanned hundreds of years in his lifetime still amazes me