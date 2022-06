“தடுப்பூசிதான் நம்ம ஆயுதம்.. அதை மட்டும் விட்றாதீங்க” - மீண்டும் அழுத்திச் சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதைத் தொடர்ந்து கொரோனாவுக்கான கட்டுப்பாடுகளை அதிகப்படுத்துவது தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முகக்கவசம் அணிதல், சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் ஆகியவற்றை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், தடுப்பூசி ஒன்றே கொரோனாவை வெல்லும் ஆயுதம் என்பதால், தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டு கொள்ளும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

