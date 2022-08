காவி ட்ரெஸ்.. ஜிம்மில் கடும் ஒர்க்அவுட்.. பின்னணியில் ‘பாராட்டு செய்தி’- அசத்தும் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ஜிம்மில் வொர்க்-அவுட் செய்யும் புதிய வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், பிஸியான அரசுப் பணிகள், அதிகாரிகள் உடனான ஆலோசனை, தீவிரமான கட்சிப் பணிகளுக்கு மத்தியிலும் தனது உடல் நலனில் அக்கறை செலுத்துவது அனைவராலும் ஆச்சர்யமாக பார்க்கப்படும் விஷயம்.

அந்த வகையில், இன்று தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஜிம்மில் வொர்க் அவுட் செய்யும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அந்த வீடியோவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் காவி நிற டிரவுசர் - பனியன் அணிந்துள்ளார்.

English summary

Today a video of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin working out in the gym has been released and has been received well.