சிவப்பு கலர் டீசர்ட்.. ஹெல்மெட் அணிந்த படி சைக்கிளில் போறது யாரு? அட.. நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : ஞாயிறு காலை வழக்கமாக ஈசிஆர் சாலையில் வாக்கிங் போகிறவர்கள் ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். ஆம் சிகப்பு கலர் டீசர்டில், தலையில் ஹெல்மெட்டுடன் சைக்கிளில் சாதாரணமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஒருவர். அவரை பார்த்து தான்.. அவர் தான் நமது மாநில முதல்வர் ஸ்டாலின்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் செயல்படுபவர்.

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து, நடைபயிற் செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டவர். தினமும் அதிகாலையிலேயே சித்தரஞ்சன் சாலைகளில் அவரை பார்க்க முடியும்.

English summary

mk Stalin rides a bicycle for the first time since becoming Chief Minister on the East Coast Road chennai in this morning. peoples and walkers very happy and meet him.