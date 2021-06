முன்னோட்டம் தான்.. இதிலேயே சொல்லிவிட முடியுமா? சட்டசபையில் முதல்வர் அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சட்டசபை தேர்தலின் போது திமுக அறிவித்த பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பு, பெண்களுக்குமாதம் ஆயிரம் உரிமை தொகை உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெறாதது விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பதில் அளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின், 5 ஆண்டு கால ஆட்சியில் செயல்படுத்தவுள்ளதை ஆளுநர் உரையில் சொல்லி விட முடியாது என்றும் ஆளுநர் உரை முன்னோட்டம் தான் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரதல் மாதம் நடந்தது. அப்போது திமுக பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அளித்தது. பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் உரிமை தொகை, பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பு, நீட் தேர்வு ரத்து, முதியோர் உதவித்தொகை உயர்வு, கல்வி கடன் ரத்து, ஐந்து சவரன் வரை நகைக்கடன் தள்ளுபடி உள்பட கவர்ச்சி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டது.

இதேபோல் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் 4000 ரூபாய் மக்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது. இந்த வாக்குறுதியை உடனே நிறைவேற்றி உள்ளார் ஸ்டாலின். இதேபோல் மகளிருக்கு சாதாரண நகர பேருந்துகளில் இலவச பயணம் திட்டத்தை அறிவித்தார். இந்த திட்டமும் உடனே நடைமுறைக்கு வந்தது.

English summary

Chief Minister mk Stalin has said that the governor's speech is not a show of what will happen in the next five years, and that the governor's speech is a preview.