நீடிக்கும் அரசியல் நாகரீகம்.. சபாஷ்.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி சொன்ன ஸ்டாலின்!

சென்னை: திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்து இன்றோடு 49 நாட்கள் ஆகியுள்ளன. ஆனாலும் என் மீதும், திமுக அரசின் மீதும் இருக்கின்ற நம்பிக்கையின் காரணமாக இப்போதே அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியிருக்கலாமே என்கிற எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டசபையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பதிலுரையில் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலிடம், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி,

அறிவித்த 505 வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லையே, ஏன்? என கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு பதில் அளித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், "ஐந்தாண்டுகள் ஆட்சி செய்யும் அரசு, கொள்கை திட்டங்கள் அனைத்தையும் ஆளுநர் உரையில் சொல்லிவிட முடியாது. ஆளுநர் உரை ஒரு ட்ரெய்லர்தான். முழு நீளத் திரைப்படத்தைத் திரையில் காண்க என்று முன்னர் சொல்லி வந்ததுபோல, மேற்கொண்டு வரும் பயணத்தில் சவால்கள், அதைச் சந்திக்கும் சவால்கள் அனைத்தும் விரைவில் வர உள்ள பட்ஜெட் அறிக்கையில் சொலலிவிடுவோம்.

