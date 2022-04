Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தொலைதூர கிராமங்களுக்கு மருத்துவ சேவை தமிழக அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சார்பில் ரூ.70 கோடி செலவில் 389 நடமாடும் மருத்துவமனைகளின் சேவையை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

அசத்தல்.. இனி தொலைதூர கிராமங்களுக்கு மருத்துவ சேவை.. உன்னத திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

30 ஆயிரம் பேருக்கு ஓர் ஆரம்பசுகாதார நிலையம் மற்றும் 2 சுகாதார மையங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்ச இடைவெளி 8 கிலோமீட்டருக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தமிழகத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தொலைதூரங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை அளிப்பதில் சில நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன. இதனை தவிர்க்க ஏற்கனவே இல்லம் தேடி மருத்துவம் திட்டம் தமிழகத்தில் உள்ளது.

English summary

Medical service to remote villages The Chief Minister of Tamil Nadu MK Stalin has started the service of 389 mobile hospitals at a cost of Rs. 70 crore on behalf of the Medical and Public Welfare Department of the Government of Tamil Nadu.