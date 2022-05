மீண்டும் ‘தமிழணங்கு’! முதல்வர் ஸ்டாலின் Vs பாஜக அண்ணாமலை! லைக்ஸ், ஷேர் போட்டியால் திணரும் ட்விட்டர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின், பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என இருவர் வேறு வேறு 'தமிழணங்கு' ஓவியங்களை பகிர்ந்துள்ள நிலையில் அது ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது. யார் பதிவிட்டிருக்கும் ஓவியத்துக்கு ஆதரவு அதிகளவில் உள்ளது என்ற போட்டி உருவாகியுள்ள நிலையில், இருவரின் பதிவையும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கடந்த மாதம் 8-ம் தேதி டெல்லியில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, ஆங்கிலத்துக்கு மாற்று மொழியாகவும், இணைப்பு மொழியாகவும் ஹிந்தி இருக்கட்டும் என்று கூறினார்.

இதற்கு மறுநாள் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் 'தமிழணங்கு' என்ற தலைப்பில் 'தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்' என்ற பாரதிதாசனின் பாடல் வரிகளில் வரும் 'தமிழ் எங்கள் உரிமைச் செம்பயிருக்கு வேர்' என்கிற வரியை குறிப்பிட்டு ஒரு ஓவியத்தை வெளியிட்டிருந்தார்.

வழக்காடு மொழியாக தமிழ்! தமிழகத்தில் உச்ச நீதிமன்ற கிளைகள்.. பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

English summary

It has been trending on Twitter as DMK leader and Tamil Nadu chief minister Stalin and BJP leader Annamalai have shared two different 'tamilanangu' paintings. Thousands of people have been sharing the record of the two as competition has grown over who has the most support for the painting.