நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்ட ஸ்டாலின் - ஓபிஎஸ்.. பரபர அரசியல் சூழலில் முதல்வர் சொன்னது என்ன?

Chennai

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நேற்று மாலை நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்டனர்.

ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற தேநீர் விருந்தில், முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். அதேபோல், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இந்த விருந்தில் பங்கேற்றார். எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளாமல் புறக்கணித்துள்ளார்.

இந்த தேநீர் விருந்தின்போது, முதல்வர் ஸ்டாலினும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்டது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

மேலும், ஓ.பன்னீர்செல்வம், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் சுமார் 25 நிமிடங்கள் தனியாகச் சந்தித்துப் பேசியதும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனீர் விருந்துக்கு வராத எடப்பாடி.. யூஸ் செய்த ஓபிஎஸ்.. ஆளுநர் ரவியுடன் 25 நிமிடங்கள் சந்திப்பு

English summary

Chief Minister MK Stalin and O Pannerselvam attended the tea party held at Guindy Raj bhavan yesterday evening. On seeing OPS, Stalin waved his greetings and wished him a happy Independence Day.