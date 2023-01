தாயிற் சிறந்த கோவிலுமில்லை! தயாளு அம்மாளிடம் புத்தாண்டு வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி தாயார் தயாளு அம்மாளை நேரில் சந்தித்து அவரிடம் ஆசியும் வாழ்த்தும் பெற்றிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

இதேபோல் சென்னை மெரினாவில் உள்ள கருணாநிதி நினைவிடத்திற்கும் சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின் அங்கு மலர்கள் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனிடையே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் வாழ்த்து பெறுவதற்காக கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்களும், அதிகாரிகளும் அவரது செனடாப் சாலை இல்லத்தில் குவிந்திருந்தனர்.

