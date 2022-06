லேசான காய்ச்சல்..ஒய்வெடுக்க அறிவுறுத்திய மருத்துவர்கள்! முதல்வர் ஸ்டாலின் 2 நாள் நிகழ்ச்சிகள் ரத்து

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு லேசான காய்ச்சல் இருப்பதால் அவரது இரண்டு நாள் நிகழ்ச்சிகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள இருந்தார்.

இன எழுத்து தொடர் பணிகள் காரணமாக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு லேசான காய்ச்சல் இருப்பதாகவும் அவர், ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

கருணாநிதி முத்தமிடும் படம்.. மகிழ்ச்சியில் திளைத்தபடி ஸ்டாலின்.. தந்தையர் தினத்தில் உருகிய முதல்வர்!

English summary

A statement issued by the Tamil Nadu government said that Stalin, the chief minister of Tamil Nadu, had postponed his two-day program due to a mild fever.