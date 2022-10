சேமிப்பை சரியான வீதத்தில் முதலீடு செய்வது முக்கியம்! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உலக சிக்கன நாள் வாழ்த்து!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கைச் சேமிப்புக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

நாளை உலக சிக்கன நாளையொட்டி தமிழக மக்களுக்கு அறிவுரை கலந்த வாழ்த்துச் செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார்.

மேலும், சேமிப்பது மட்டுமல்ல, அதைச் சரியான வீதத்தில் முதலீடு செய்வதும் முக்கியம் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Cm Stalin said that it is important not only to save, but also to invest it at the right rate