திருமாவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கொடுத்த பர்த்டே கிஃப்ட்.. ‘கவலையே படாதீங்க’ - மேடையிலேயே வாக்குறுதி!

சென்னை : விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் 60வது பிறந்தநாளையொட்டி, அவருக்கு பிறந்தநாள் பரிசாக ஒரு உறுதியை அளித்திருக்கிறார் திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின்.

பாஜகவோடு திமுக இணக்கமாகச் செல்வதாக கடந்த சில வாரங்களாக பேச்சுகள் அடிபட்டு வந்தன. குறிப்பாக, பிரதமர் மோடி சென்னைக்கு வந்து சென்ற பிறகு இந்தப் பேச்சுகள் அதிகமாக ஒலிக்கத் தொடங்கின.

இது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், இந்தக் கொள்கைக் கூட்டணி தொடரும் என ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை நடைபெற்ற திருமாவளவன் மணி விழா மேடையிலும், பாஜகவுடன் கூட்டணி என்ற பேச்சுக்கே வேலை இல்லை என உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

“Don't worry. I will never give up on the principles of DMK. This is the biggest gift I can give to Thirumavalavan on his sixtieth birthday,” said TN Chief Minister MK Stalin.