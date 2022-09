2024ல் மத்தியில் ‘ஸ்டாலின் மாடல்’! வந்து விழுந்த கேள்வி! பளீச் பதிலளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் 2024ல் மத்தியில் ஸ்டாலின் மாடல் வருமா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், ' வரும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் பணியாற்றி வருகிறோம்' என முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில் அளித்தார்.

தனியார் தொலைக்காட்சி சார்பில் சென்னையில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் 'தி டவுன் ஹால்; என்ற பெயரில் கருத்தரங்கு மற்றும் விவாத நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்துரை வழங்கியதோடு, கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்துப் பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசியல் பிரபலங்கள், ஊடகத்துறையினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

In an event held in Chennai, when a question was raised whether the Stalin model will come in the middle of 2024, Chief Minister Stalin replied that 'we are working in the hope that it will come'.