வாட்ஸ் அப்பில் வருவதை படித்து வாந்தி எடுப்பவர்களை கண்டுகொள்ள வேண்டாம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எதையும் படிக்காமல் வாட்ஸ் அப்பில் வருவதை படித்துவிட்டு வாந்தி எடுப்பவர்களை கண்டுகொள்ள வேண்டாம் என திராவிட மாதத்தையொட்டி ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கட்சியினருக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் மாதத்தைத் திராவிட மாதமாகக் கொண்டாடும் வகையில் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி சார்பில், ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் 'திராவிடத்தைக் கொண்டாடுவோம்' என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இந்த தளத்தின் வாயிலாக திமுகவைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் பலர் பங்கேற்று உரையாற்றி வருகின்றனர். இன்றுடன் செப்டம்பர் மாதம் முடிவடைய உள்ளது.

மேற்க உங்களது..கிழக்க எங்களது! வந்ததே 3 பேரு..மாவட்டத்தை பிரித்து கொடுத்த ஓபிஎஸ்! கடுப்பான ர.ர.க்கள்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister and DMK President Stalin said that Dravidian made Tamil Nadu the best state of India and Dravidians were the cause of Tamil renaissance.