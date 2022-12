தலைவர்கள், தொண்டர்களுக்கு வாழ்த்துகள்! இமாச்சலை வென்ற காங்கிரஸ்! தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இமாச்சலப் பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தார். காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கும், தொண்டர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டசபை பதவிக்காலம் நிறைவடைந்த இமாச்சலப் பிரதேசம் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்தது.

குஜராத் சட்டசபை தேர்தலுக்கு இரண்டு கட்டங்களாகவும் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள 68 இடங்களுக்கு ஒரே கட்டமாகவும் தேர்தல் நடைபெற்றது.

இமாசல பிரதேச தேர்தல்: ஆளும் கட்சியே மீண்டும் வென்றது இல்லை.. 37 வருடமாக தொடரும் வரலாறு

English summary

Chief Minister M. K. Stalin congratulated the Congress Party for winning the Himachal Pradesh Legislative Assembly elections. Chief Minister M. K. Stalin has said that my best wishes to the Congress leaders and volunteers.