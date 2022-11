உடலுக்கு வலு சேர்க்கும் மருத்துவப் பண்பு முருங்கைக்கு உண்டு! கண்காட்சி வெற்றிபெற முதல்வர் வாழ்த்து!

Chennai

சென்னை: உணவில் சுவையைக் கூட்டுவதில் மட்டுமல்ல, உடலுக்கு வலு சேர்க்கக் கூடிய மருத்துவப் பண்பும் முருங்கைக்கு உண்டு என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூரில் நடைபெறும் சர்வதேச முருங்கைக் கண்காட்சி வெற்றிபெற வாழ்த்துக் கூறியுள்ள அவர் அதில் இதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியின் விவரம் வருமாறு;

முருங்கைப் பூ இட்லி.. முருங்கை கீரை வடை! இன்னைக்கு ஒரு புடி! கரூரில் ருசி பார்த்த 3 அமைச்சர்கள்!

Chief Minister Stalin said that Moringa not only add flavor to food, but also have medicinal properties that can strengthen the body.