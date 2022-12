கிறிஸ்துமஸ்..தேவமைந்தனை வரவேற்க ஒளிரும் தேவலாயங்கள்..நள்ளிரவில் சிறப்பு பிரார்த்தனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாடெங்கும் நாளை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. தேவ மைந்தனை வரவேற்க தமிழகத்தில் தேவாலாயங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஒளிர்கின்றன. இன்று நள்ளிரவில் தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற உள்ளன. கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் ஏதுமின்றி இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளதால் ஏராளமான கிறிஸ்துவர்கள் இந்த ஆண்டு சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு வித்தியாசமானது. ஏசு பிறந்த போது 'ஏரோது அரசன் கலங்கினான். அவனோடு எருசலேம் முழுவதும் கலங்கிற்று' என்கிறது விவிலியம். அதாவது ஆளும் அதிகார வர்க்கத்தின் அஸ்திவாரம் அவரது வருகையால் கலங்கிப்போனது. பிறக்கும்போதே சமுதாயத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய குழந்தை ஏசு பிரான்.

தேவன் எங்கும் இருப்பவர், ஒரே நேரத்தில். தேவன் எல்லாம் அறிந்தவர். தேவன் எல்லாம் வல்லவர் என்கிறது தேவனுடைய வேத ஆகமம். மண்ணில் பிறந்த மக்களை ரட்சிக்க ஏசு மகான் பிறந்த நாள் குளிர் நிறைந்த ஒரு நாளில்தான் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது அதனடிப்படையில் நாளைய தினம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்...அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக் கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்தியப் பிதா, சமாதானப்பிரபு எனப்படும். ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின்மேலும் அவருடைய தொடையின் மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது. இப்போதும் அப்பா, பிதாவே என்று அழைக்கும் உரிமையை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். என் நாமத்தினால் எவைகளைக் கேட்பீர்களோ அவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்" என்று ஏசு சொல்லியிருக்கிறார்.

ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பை நினைவு கூறும் விதமாக டிசம்பர் மாதம் பிறந்த உடனே கிறிஸ்துவ மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் நட்சத்திரத்தை கட்டி அலங்கரித்திருந்தனர். அலங்கார குடில்களை அமைத்து கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை அலங்கரித்தும் தேவ மைந்தனை வரவேற்றனர். கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து தேவாலயங்களும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஜொலிக்கின்றன.

புகழ்பெற்ற சென்னை சாந்தோம் பேராலயம் வண்ணவிளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை பெசன்ட் நகர் வேளாங்கண்ணி தேவாலயம், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சி.எஸ்.சி. வெஸ்லி தேவாலயம் என சென்னையில் உள்ள தேவாலயங்கள் தேவ மைந்தனை வரவேற்க வண்ண விளக்குகளால் ஒளிர்கின்றன.

கிறிஸ்துவர்களின் புனித தலமாக போற்றப்படும் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட தயாராகி வருகிறது. தமிழகம் மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பலரும் சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பங்கேற்க வேளாங்கண்ணிக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

புகழ்பெற்ற தூத்துக்குடி பனிமய மாதா ஆலயத்தில், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது. சேலம் குழந்தை ஏசு தேவாலயம், கோவை மைக்கேல் ஆதித்தூதர் பேராலயம், குமரி மாவட்டம் கோட்டார் சவேரியார் பேராலயம் ஆகிய இடங்களிலும் இன்று நள்ளிரவில் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற உள்ளது.

English summary

Christmas is celebrated all over the world. Temples in Tamil Nadu are lit up with colorful lights to welcome Deva Maintan. Special prayers will be held in churches at midnight tonight. A large number of Christians are expected to participate in special prayers this year as the Christmas festival will be celebrated this year without any Corona restrictions.