மழைக்கால விடுமுறை.. இனி சனிக்கிழமைகளில் வகுப்புகள்.. மாணவர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த அன்பில் மகேஷ்!

சென்னை: பள்ளிகளுக்கு கனமழை காரணமாக அளிக்கப்பட்ட விடுமுறையை ஈடுசெய்ய சனிக்கிழமைகளில் வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் பொது நூலகத்துறையும், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகமும், தென் இந்திய புத்தக பதிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சங்கமும் இணைந்து சென்னையில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 16, 17 மற்றும் 18-ம் தேதிகளில் முதல் முறையாக சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நடத்த உள்ளது.

இந்த கண்காட்சியின் இலச்சினையையும், நிகழ்ச்சி நிரலையும் வெளியிடும் நிகழ்ச்சி சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கலந்து கொண்டு, கண்காட்சிக்கான இலச்சினையையும், நிகழ்ச்சி நிரலையும் வெளியிட்டார்.

Minister Anbil Mahesh has said that classes will be held on Saturdays to make up for the holidays given to schools during the rainy season.