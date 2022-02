மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்ற முதல்வர்... பாரதியார், வேலூநாச்சியரை மெரீனாவில் பார்த்து ரசிக்க ஏற்பாடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, மேலும் ஒரு வார காலத்திற்கு அவ்விடத்தில் இந்த அலங்கார ஊர்திகள் காட்சிப்படுத்தப்படும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். பாரதியார்,வ.உ.சிதம்பரனார், வேலூநாச்சியரை சென்னைவாசிகளும் சுற்றுலா வருபவர்களும் மேலும் ஒருவாரம் கண்டு ரசிக்கலாம்.

டெல்லி குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட தமிழகத்தின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அடங்கிய அலங்கார ஊர்திகள், தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வலம் வந்தன. இதன் முடிவில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தினசரியும் ஏராளமானோர் இந்த அலங்கார ஊர்திகளை பார்த்து ரசித்து புகைக்படங்கள் எடுத்து வருகின்றனர். முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினும் நேரடியாக சென்று மக்களுடனும் மாணவர்களுடனும் பேசி செல்பி எடுத்து அதனை தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டார். இன்று வரை மட்டுமே மெரீனா கடற்கரையில் அலங்கார ஊர்திகள் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் மேலும் ஒருவாரம் காட்சிப்படுத்த முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து முதல்வர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பு:

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has announced that the decorative vehicles will be displayed there for a week, accepting requests from various quarters, including the public and students, through social media. Bharathiyar, VO Chidambaranar, Velunacharyar can be visited by Chennai residents and tourists for one more week.