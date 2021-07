இனி கூட்டம் கூடினால் அவ்வளவுதான்.. தமிழக அரசு போட்ட அதிரடி அடுத்த உத்தரவு.. அதிகாரிகள் தீவிரம்..!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா 3வது அலை பரவ தொடங்கி உள்ள சூழலில், ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உறுதியான நடவடிக்கை வேண்டும் என்பதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கவனமாக உள்ளார். இதன்படி தமிழகத்தில் கூட்டம் அதிகமாக கூடும் இடங்களை கண்காணித்து அந்த பகுதிகளை உடனே மூட வேண்டும் என்று மாவட்டஆட்சியர், காவல்துறை அதிகாரிகள், நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள தவிர கூடுதலாக எவ்வித தளர்வுகளுமின்றி 31.7.2021 முதல் 9.08.2021 காலை 6 மணி வரை ஊரடங்கு நீடிக்கப்படுகிறது.

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

English summary

With the Corona 3rd wave beginning to spread, Chief Minister Stalin is careful to take decisive action t an early stage. Accordingly, Chief Minister Stalin has instructed the District collector, Police and Municipal Officers to monitor the crowded places in Tamil Nadu and close those areas immediately.