திட்டங்கள் நிறைவேற்ற கால அவகாசம் தேவை.. சிங்கப்பூர் போல் சென்னையை மாற்றுவோம்.. சேகர்பாபு பேட்டி!

சிங்கப்பூரை போல் சென்னையை முதல்வர் ஸ்டாலின் மாற்றுக் காட்டுவார் என்று சேகர்பாபு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சிங்கப்பூர் போல் சென்னையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாற்றிக் காட்டுவார் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், எந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமான கால அவகாசம் தேவை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கொசுக்களால் மலேரியா, டெங்கு, சிக்கன் குனியா, காய்ச்சல் பல்வேறு நோய்கள் பரவும் அபாயம் நிலவி வருகிறது. இதனால் கொசுக்களை ஒழிக்க தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன.

அந்த வகையில் சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் இந்த நடவடிக்கை கொசுக்களை அடியோடு ஒழிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது.

பஞ்சாப் டூ சிங்கப்பூர்.. 7.55க்கு பதிலாக 3 மணிக்கே புறப்பட்ட விமானம்..கொந்தளித்த பயணிகள்..என்னாச்சு?

English summary

Minister Sekarbabu said that Chief Minister MK Stalin will change Chennai like Singapore. He also said that the work of digging the canals is being carried out continuously and sufficient time is needed to complete any project.