வடமாநிலத்தவர்களுக்கு செக் வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! தவறு செய்தவர்கள் தப்ப முடியாது! சட்டசபையில் உறுதி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தங்கிப் பணிபுரியும் வட மாநிலத்தவர்கள் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கையிலிருந்து தப்ப முடியாது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் உறுதியளித்துள்ளார்.

மேலும், வட மாநிலத் தொழிலாளர்கள் பற்றிய விவரங்களை ஒவ்வொரு காவல் நிலையமும் சேகரித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

பண்ருட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேல்முருகன் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்து பேசிய முதல்வர் இதனைக் கூறினார். அது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

நொடிக்கு நொடி உழைத்து வருகிறேன்! இரவு தூங்கும் நேரம் மட்டுமே எனக்கு ஓய்வு! மனம் திறந்த ஸ்டாலின்!

English summary

Chief Minister Stalin has assured the assembly that the people of the northern states staying and working in Tamil Nadu will not escape strict action if they engage in criminal activities.